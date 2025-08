Baixada do Sol: com três endereços, restaurante celebra história de superação e anuncia nova fase com delivery

Inaugurado em 7 de janeiro de 2017, o Restaurante e Churrascaria Baixada do Sol nasceu de um sonho — e de muita coragem. Tudo começou com uma boa ideia, quase nenhum recurso financeiro, mas uma fé inabalável. Foram quase dois meses de correria e improvisos até a abertura da primeira unidade, com geladeira emprestada, ar-condicionado alugado e muita parceria na base da confiança.

O projeto é liderado por Alessandro Avelino, natural de Tarauacá e morador da Baixada da Sobral desde os cinco anos. Inspirado pela mercearia da família e com o desejo de criar algo significativo para sua comunidade, Alessandro viu no Baixada do Sol uma forma de oferecer mais do que comida: uma experiência acolhedora, com sabor regional e atendimento que conquista.

Com foco na culinária acreana e um churrasco na brasa que virou marca registrada, o restaurante adotou o sistema self-service e se tornou rapidamente referência em sabor, hospitalidade e ambiente familiar. O lema “no Baixada do Sol você encontra até comida” traduz o cuidado com cada detalhe, principalmente com o cliente.

Cinco anos após a primeira unidade, o sucesso impulsionou a expansão. Em 14 de maio de 2022, foi inaugurada a segunda casa e, em 30 de agosto de 2024, a terceira. Agora, em 2025, o Baixada do Sol se prepara para mais um passo importante: o lançamento do serviço de delivery, previsto ainda para este ano — uma novidade muito aguardada por quem ama o tempero da casa.

Hoje, o restaurante atende no horário do almoço, das 11h às 14h30, em três endereços:

📍 BS I – Rua Campo Grande, 445, Bairro João Eduardo (rua principal)

📍 BS II – Rua Isaac Benchimol, 51, Bairro Distrito Industrial (anexo ao Auto Posto Tucumã)

📍 BS III – Via Chico Mendes, 2583, Bairro Comara (anexo ao Auto Posto Arena)

Com uma trajetória marcada por desafios, conquistas e muito aprendizado, o Baixada do Sol prova que nada no mundo substitui a persistência e a determinação. Como lembra Alessandro: “Só é preciso tomar cuidado para não confundir persistência com teimosia, porque isso pode impedir decisões importantes.”

Hoje, o Restaurante e Churrascaria Baixada do Sol é mais do que um negócio — é símbolo de superação, sabor e carinho com o cliente. Com três unidades em funcionamento e um novo projeto de delivery prestes a ser lançado, a marca segue firme em sua missão de oferecer uma experiência acolhedora e uma comida de qualidade que representa com orgulho a essência da culinária acreana.