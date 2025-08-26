“Baleado”: ex-segurança de Celsinho da Vintém é preso em cemitério

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Militar resultou na prisão de Leonardo Martins de Silva, conhecido como “Baleado”, apontado como ex-segurança pessoal do traficante Celsinho da Vintém e atual liderança do tráfico na comunidade Vila Vintém, em Bangu, Zona Oeste do Rio.
A operação foi conduzida por agentes da 34ª Delegacia de Polícia (Bangu) em parceria com equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 14º BPM. O cerco foi coordenado pelo delegado titular Alexandre Cardoso e terminou sem confronto.
Leonardo era considerado foragido da Justiça e tinha contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Bangu, em razão de condenação definitiva pelo crime de roubo qualificado.
Informações de inteligência apontaram a presença do criminoso no Cemitério do Murundu, onde as forças de segurança montaram um cerco estratégico. Cercado, o traficante acabou preso sem oferecer resistência.
De acordo com as investigações, mesmo após a prisão de Celsinho da Vintém, um dos chefes históricos da facção Amigos dos Amigos (ADA), Leonardo continuava a exercer papel relevante no tráfico da Vila Vintém, mantendo forte influência sobre a comunidade.
Apontado como homem de confiança de Celsinho, ele teria atuado na segurança pessoal do traficante e, posteriormente, assumido responsabilidades na hierarquia criminosa da região.
Após a prisão, Leonardo foi levado à 34ª DP (Bangu), de onde será encaminhado ao sistema prisional do estado para dar início ao cumprimento da pena.