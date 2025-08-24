Banco do Brasil denuncia Eduardo Bolsonaro à AGU por fake news

O Banco do Brasil (BB) enviou denúncia à Advocacia Geral da União (AGU) sobre uma série de postagens nas redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O BB analisou diversas publicações na última semana que, segundo o banco, são falsas e incitam a retirada de recursos por parte dos correntistas.

De acordo com o ofício encaminhado pelo BB, as publicações começaram na última terça-feira (19/8). O texto cita um vídeo publicado na quarta-feira (20/8) em que Eduardo Bolsonaro diz que “o Banco do Brasil será cortado das relações internacionais, o que o levará à falência”.

Em nota divulgada à imprensa, o banco afirma que tomará todas as medidas legais cabíveis para proteger sua reputação.

“O Banco acompanha o surgimento de algumas publicações inverídicas e maliciosas que disseminam desinformação em redes sociais, com o objetivo de gerar pânico e induzir a população a decisões que podem prejudicar a sua saúde financeira, sugerindo uma retirada de depósitos por parte dos clientes’, diz o comunicado.

No sábado (23/8), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os ataques ao Banco do Brasil são uma tentativa de “minar instituições públicas” do país. “Tem acontecido um ataque ao Banco do Brasil por parte do bolsonarismo. Há bolsonaristas na rede social defendendo saques de valores do Banco do Brasil, por exemplo”, disse, sem citar o deputado federal.

De acordo com o banco, declarações enganosas ou inverídicas que tenham como objetivo prejudicar a imagem do Banco do Brasil não serão toleradas.

“O Banco do Brasil atua em plena conformidade à legislação brasileira, às normas dos mais de 20 países onde está presente e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Com mais de 80 anos de atuação no exterior, a instituição acumula sólida experiência em relações internacionais e está preparada para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. […] O BB reforça o compromisso em oferecer soluções responsáveis, seguras e sustentáveis para todos os seus públicos de relacionamento”, afirmou a instituição por meio de nota.