Banda Magníficos comemora retorno ao Acre com show no Festival do Açaí; confira entrevista

Em entrevista ao ContilNet, vocalistas celebraram a apresentação em Feijó e elogiaram o açaí da região

O público de Feijó acompanhou no sábado (16) o show da Banda Magníficos, uma das atrações mais aguardadas do 26º Festival do Açaí. A apresentação marcou o retorno do grupo ao Acre e reuniu uma multidão no parque de eventos do município.

Em entrevista ao ContilNet, os vocalistas Lari e Frajola destacaram a felicidade de voltar a cantar no estado e aproveitaram para elogiar o açaí, considerado por eles diferenciado e saboroso.

Lari e Frajola, vocalistas da Banda Magníficos, em entrevista ao ContilNet durante o Festival do Açaí, em Feijó/Foto: ContilNet

Durante a conversa, Lari ainda comentou que está solteira e afirmou, de forma descontraída, que pode rolar uma conquista no coração.

O show foi um dos pontos altos do festival, que segue movimentando a cidade com programação cultural e gastronômica.

Veja o vídeo:

