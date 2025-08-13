Banda Magníficos promete embalar Festival do Açaí com forró romântico: “Prepara o coração”

A contagem regressiva para o Festival do Açaí ganhou um tempero especial nesta quarta-feira (13), quando a Banda Magníficos enviou um recado animado ao público que deve lotar o evento. O grupo paraibano, conhecido por clássicos do forró romântico, será a grande atração da noite de sábado (16), levando ao palco sucessos que prometem fazer o público dançar e cantar junto.

Realizado em Feijó, município que agora ostenta o título de “capital do açaí” por força de lei estadual, o festival chega à sua 26ª edição celebrando a fruta símbolo da região. Entre os dias 14 e 17 de agosto, a cidade espera receber milhares de visitantes para uma programação que mistura música, cultura e sustentabilidade, sempre das 18h às 3h.

Além da Magníficos, o público contará com shows de nomes consagrados como Dilsinho, Lucas Lucco e Nattan, que dividem a missão de transformar as noites do evento em grandes espetáculos.

Para garantir a segurança, a organização determinou medidas restritivas. Estão proibidas a venda e o consumo de bebidas em garrafas ou copos de vidro, e o comércio ambulante sem autorização no raio de 100 metros do evento. Quem descumprir as regras poderá sofrer multas, apreensões e até interdição de estabelecimentos. É permitido levar coolers ou caixas térmicas vazias, reabastecidas apenas com latas, garrafas plásticas e gelo separado.

Com a promessa de muita música e alegria, a expectativa é que o show da Magníficos seja um dos momentos mais marcantes do festival, embalando a celebração que coloca Feijó no mapa dos grandes eventos culturais do Acre.

Veja o vídeo: