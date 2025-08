bandido-se-passa-por-policial-penal-para-roubar-pedestres-na-asa-sul

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem que se passava por policial penal de Minas Gerais para roubar pedestres no Setor Comercial Sul.

De acordo com a PMDF, o suspeito usava um distintivo funcional para se passar por agente da lei no momento do assalto. O homem ainda usava uma faca para realizar o crime.

Com ele, foram recuperados R$ 187 em dinheiro, um fone de ouvido e o distintivo da Polícia Penal de Minas Gerais, que foi apreendido.

À PM o homem disse que ganhou o distintivo de um tio. “Por conta do nervosismo apresentado ao ser informado que seria levado à delegacia, o suspeito foi algemado para garantir a segurança de todos durante o deslocamento”, informou em nota.

A prisão foi feita pelo 1º Batalhão da PMDF. O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte).