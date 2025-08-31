Banheiro de avião quebra e passageiros precisam fazer xixi em garrafas

O que era para ser um momento de descanso e lazer para muitas famílias acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Na quinta-feira (28/8), passageiros que voavam de Bali, na Indonésia, para Brisbane, na Austrália, tiveram que usar garrafas para fazer xixi e demais necessidades durante o trajeto que durou 6h.

Ao decolar, um dos sanitários da aeronave, da companhia aérea Virgin Australia, já estava interditado. O problema foi que, minutos após a decolagem, o outro banheiro também parou de funcionar.

Os viajantes, então, foram orientados a “se segurar” ou usar garrafas plásticas. “Uma idosa não conseguiu segurar e sofreu a humilhação de se molhar em público”, disse uma pessoa que estava no avião ao jornal The Australian.

Aviso pede aos passageiros para não usar o banheiro

“Higiene e saneamento não são luxo, são direitos básicos. É um risco à saúde pública e uma vergonha absoluta”, emendou outro passageiro, à mesma publicação.

Passageiros serão reembolsados, segundo a companhia

Em nota, a Virgin afirmou que está ciente do problema e que irá reembolsar todos que estavam no voo. A empresa também pediu desculpas e agradeceu aos tripulantes “por lidar com uma situação tão desafiadora a bordo.”