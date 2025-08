Barbas podem ter mais bactérias que vasos sanitários? Especialistas esclarecem

Recentemente, a internet tem resgatado uma ideia de que as barbas podem conter mais microrganismos do que vasos sanitários. O que você acha disso? Para saber se é mito ou verdade, a reportagem do portal LeoDias conversou com a dermatologista, Dra. Marcela Mendes e o infectologista Dr. Marcelo Neubauer.

A dermatologista afirmou ser mito a informação: “Não é verdade. É natural que a barba contenha microrganismos, porque ela faz parte do corpo e, assim como o couro cabeludo, abriga uma microbiota — ou seja, bactérias que vivem normalmente na nossa pele”, iniciou.

Segundo ela, estudos sobre a microbiota de vasos sanitários demonstram que as superfícies apresentam uma diversidade bacteriana significativa, incluindo bactérias de origem fecal, ambiental e da pele, além de maior variedade de espécies, especialmente em banheiros públicos. Desta forma, a composição e a diversidade microbiana dos vasos sanitários são distintas e, em geral, mais complexas do que as encontradas em barbas.

Já o infectologista declarou que depende: “Com uma boa higiene, isso se torna um mito, como a higiene diária (igual a do cabelo) sem nenhum problema. Aliás, a maçaneta do banheiro tem mais bactérias que o vaso sanitário.”

Homens com barba têm mais bactérias no rosto do que os que não têm?

Conforme a Dra. Marcela explicou, nem sempre isso acontece, porém, homens com barba tendem a ter mais microrganismos retidos na região por uma razão simples: os pelos facilitam o acúmulo de sujeira, oleosidade e partículas do ambiente. Já quem tem o rosto sem pelos consegue fazer a limpeza mais direta da pele — o que naturalmente reduz a retenção de microrganismos.

“Mito. As bactérias se agregam aos folículos dos pelos ainda dentro da pele”, concordou o Dr. Marcelo.

Existem bactérias boas e ruins no corpo humano? Como fazer para se livrar das ruins que ficam na barba?

Segundo a dermatologista, sim, o corpo é repleto de bactérias — e muitas delas são benéficas. Elas ajudam a manter o equilíbrio da pele, proteger contra agentes externos e reforçar o sistema imunológico. Isso vale também para a barba: os pelos faciais têm sua própria microbiota, que normalmente não causa nenhum dano.

“Homens com barba frequentemente apresentam maior carga bacteriana total, mas não necessariamente maior quantidade de patógenos em relação aos sem barba. A maioria das bactérias encontradas na barba é composta por espécies comensais ou mutualistas, que contribuem para a proteção da pele e a manutenção do equilíbrio microbiano”, explicou ela.

Dicas para evitar a proliferação de bactérias indesejadas na barba

• Lavar a barba diariamente com xampu específico;

• Secar bem após o banho para evitar umidade excessiva;

• Evitar tocar a barba com mãos sujas e deixar restos de comida cair entre os pelos;

• Pentear os fios regularmente para retirar impurezas e manter os pentes e escovas higienizados;

• E manter a pele por baixo dos pelos hidratada e saudável.