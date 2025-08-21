Barcelona consegue permissão da Uefa para iniciar champions fora de casa

O Barcelona teve seu pedido aprovado pela Uefa e vai começar a fase de grupos da Champions League jogando como visitante. O clube solicitou a medida para ganhar tempo com as obras de reforma do Camp Nou, seu estádio.

A entidade europeia exige que o time utilize o mesmo campo durante toda a fase de grupos. Com a aprovação, o Barcelona poderá disputar suas duas primeiras partidas longe de casa, jogando apenas a terceira como mandante. A fase de grupos começa no dia 16 de setembro, e o clube catalão precisa confirmar seu estádio até 28 de agosto.

Fonte: Divulgação / UEFA

Redigido por Contilnet.