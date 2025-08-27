basquete:-brasil-perde-para-estados-unidos-na-americup







Já classificado para as quartas de final da edição 2025 da AmeriCup, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 90 a 78, na noite desta terça-feira (26) em Manágua (Nicarágua).

Brasil encerra fase de grupos da AmeriCup com revés para os EUA por 90 a 78. 🏀 Bruno Caboclo • 21 pontos

🏀 Yago Mateus • 14 pontos 🔛 A Seleção Brasileira volta à quadra nesta quinta-feira pelas Quartas de Final contra a Rep. Dominicana, com horário a definir. pic.twitter.com/7Oq9d7TSfC — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) August 27, 2025

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana.

Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto. Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que “o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo”.

O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na esteia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.