26/08/2025
Universo POP
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia

Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
basquete:-brasil-perde-para-estados-unidos-na-americup


Logo Agência Brasil

Já classificado para as quartas de final da edição 2025 da AmeriCup, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 90 a 78, na noite desta terça-feira (26) em Manágua (Nicarágua).

Notícias relacionadas:

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana.

Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto. Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que “o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo”.

O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na esteia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.