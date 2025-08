Bebê Aurora retorna para Cruzeiro do Sul após mais de um mês internada em Belo Horizonte

A bebê Aurora Maria Oliveira Mesquita chegou de volta a Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesta quarta-feira (6), após mais de um mês de internação no Hospital João XXIII, referência no tratamento de queimaduras em Belo Horizonte (MG). Ela foi recebida com emoção no aeroporto da cidade e foi vista braços da mãe no aeroporto da cidade, em imagens divulgadas.

A menina, que sofreu queimaduras ainda nos primeiros momentos de vida, após o parto na maternidade Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete, segue em tratamento. Exames realizados em Minas Gerais apontaram melhora clínica significativa, principalmente nos membros inferiores, que foram os mais afetados.

Entre os exames realizados está o Painel de Epidermólise Bolhosa, responsável por identificar alterações genéticas relacionadas a doenças raras da pele. O resultado descartou qualquer mutação compatível com essa condição, reforçando a alegação da família de que os ferimentos foram causados por erro humano e não por um problema congênito.

Parentes de Aurora mantêm a acusação de negligência por parte da equipe hospitalar, afirmando que as queimaduras ocorreram durante o banho da recém-nascida na unidade de saúde. Eles também divulgaram nos últimos dias novas imagens dos pés da bebê, ainda com marcas visíveis, como forma de dar visibilidade ao caso e cobrar providências.

Apesar das cicatrizes e da dor do ocorrido, os familiares comemoram a evolução do estado de saúde da criança, a quem chamam de guerreira. Eles destacam a importância do apoio recebido até aqui e afirmam que continuarão buscando justiça, agora munidos do laudo médico que descarta causas genéticas.

