Bebê de 1 ano cai em piscina, se afoga e é reanimada após 30 minutos

Criança ficou em parada cardiorrespiratória e só voltou a ter batimentos após 30 minutos de reanimação

Um bebê de apenas 1 ano foi resgatado após se afogar em uma piscina na manhã desta sexta-feira (22) em Sobradinho, no Distrito Federal. O caso ocorreu por volta das 10h48 no Condomínio Recanto da Serra, no Setor Habitacional Nova Colina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a criança foi encontrada em parada cardiorrespiratória dentro da piscina da residência onde mora. Imediatamente, os militares iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

CBMDF/Reprodução

Após cerca de 30 minutos de manobras de reanimação, os batimentos cardíacos foram restabelecidos, e a bebê apresentou reação positiva ao procedimento. Em seguida, ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O CBMDF reforça a importância da atenção redobrada com crianças pequenas em áreas com piscinas, caixas d’água ou qualquer espaço que possa oferecer risco de afogamento.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redação ContilNet Notícias

