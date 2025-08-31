Bebê sofre traumatismo craniano e morre após ser sacudida pelo pai

Uma bebê de quatro meses morreu em Lincoln, no estado de Nebraska (EUA), depois de sofrer traumatismo cranioencefálico causado por sacudidas violentas. O pai, Ryan Greenwood, de 36 anos, contou à polícia que estava “brincando de forma agressiva” com a filha antes de ela passar mal. O caso ocorreu no último dia 14 de agosto.

Ryan e a mãe da criança, Tanya Greenwood, de 28 anos, foram presos na última quinta-feira (28/8) e respondem por abuso infantil com resultado fatal e por não terem buscado atendimento médico.

De acordo com o depoimento do pai, a bebê chorou de forma intensa após a “brincadeira”. Ele afirmou que deu uma mamadeira e a colocou para dormir. Mais tarde, Tanya percebeu que a filha não acordava como de costume.

Leia também

Ryan relatou que encontrou a criança inconsciente e com o corpo frio. Ele disse que tentou fazer massagem cardíaca antes de chamar ajuda.

Uma autópsia feita pela perícia apontou que a bebê morreu de traumatismo cranioencefálico. O exame concluiu que os ferimentos eram compatíveis com síndrome do bebê sacudido e não aconteceram de forma acidental. Segundo especialistas ouvidos pela polícia, se tivesse recebido atendimento médico imediato, a criança poderia ter sobrevivido.

Versão da mãe

A mãe deu outra versão sobre os acontecimentos. Tanya contou às autoridades que, no dia 13 de agosto, saiu para fazer compras e, quando voltou, ouviu o que descreveu como “o pior choro que já ouvi” vindo da filha. Ela afirmou que quis procurar ajuda médica, mas o marido não deixou.

As investigações também revelaram que Tanya já tinha visto Ryan sacudir a filha em outras ocasiões, quando estava irritado.

Após a morte da bebê, ela pesquisou na internet sobre a síndrome do bebê sacudido e chegou a enviar mensagens ao marido perguntando sobre ferimentos que notava na criança.