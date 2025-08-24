24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Bebedeira termina com homem esfaqueado e em estado grave; ele foi levado ao PS de Rio Branco

O bairro Sapolândia é apontado como área de influência de facção criminosa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Clemildo Ferreira de Souza, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (24), após ser golpeado com uma faca dentro de uma residência na Rua Edmundo Pinto, no bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, na região do Distrito Industrial de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Clemildo, que havia se mudado recentemente para a Sapolândia, participava de uma bebedeira com “amigos” quando iniciou uma discussão com um homem desconhecido. Durante o desentendimento, o acusado se apossou de uma faca. Percebendo o risco, Clemildo correu para a rua, mas foi alcançado e atingido com um golpe nas costas. Ao tentar retirar a faca, o cabo quebrou, deixando a lâmina cravada em seu corpo. Após o ataque, o agressor fugiu.

Bebedeira termina com homem esfaqueado e em estado grave/Foto: ContilNet

Moradores ouviram os gritos de socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros atendimentos, mas, devido à gravidade da lesão, foi solicitado apoio de uma unidade de suporte avançado. Clemildo foi estabilizado e levado às pressas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia para a retirada da lâmina. Seu estado de saúde é considerado grave.

O bairro Sapolândia é apontado como área de influência de facção criminosa. Por esse motivo, a Polícia Militar não foi acionada e não houve registro formal do caso pelas forças de segurança. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), ligada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também não foi comunicada. Assim, a ocorrência corre o risco de não ser investigada.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.