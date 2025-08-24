Bebedeira termina com homem esfaqueado e em estado grave; ele foi levado ao PS de Rio Branco

Clemildo Ferreira de Souza, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (24), após ser golpeado com uma faca dentro de uma residência na Rua Edmundo Pinto, no bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, na região do Distrito Industrial de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Clemildo, que havia se mudado recentemente para a Sapolândia, participava de uma bebedeira com “amigos” quando iniciou uma discussão com um homem desconhecido. Durante o desentendimento, o acusado se apossou de uma faca. Percebendo o risco, Clemildo correu para a rua, mas foi alcançado e atingido com um golpe nas costas. Ao tentar retirar a faca, o cabo quebrou, deixando a lâmina cravada em seu corpo. Após o ataque, o agressor fugiu.

Moradores ouviram os gritos de socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros atendimentos, mas, devido à gravidade da lesão, foi solicitado apoio de uma unidade de suporte avançado. Clemildo foi estabilizado e levado às pressas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia para a retirada da lâmina. Seu estado de saúde é considerado grave.

O bairro Sapolândia é apontado como área de influência de facção criminosa. Por esse motivo, a Polícia Militar não foi acionada e não houve registro formal do caso pelas forças de segurança. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), ligada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também não foi comunicada. Assim, a ocorrência corre o risco de não ser investigada.