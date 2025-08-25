Bebedeira termina em agressão e homem tem braço quebrado e cabeça ferida em Rio Branco

Gabriel Lima de Araújo, de 26 anos, foi vítima de agressão física durante uma bebedeira na noite deste domingo (24), no Beco do Juvenal, com acesso pela rua José Araújo, no bairro Altamira, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Gabriel bebia na companhia de amigos quando ocorreu um desentendimento entre ele e outro homem. Com os ânimos exaltados, o agressor se apossou de uma ripa e passou a golpeá-lo. Em seguida, outras pessoas também pegaram pedaços de madeira e passaram a agredir a vítima. Gabriel sofreu a fratura do braço direito, dois cortes profundos na cabeça e várias escoriações pelo corpo. Após a ação, os agressores fugiram do local.

Uma tia da vítima, que chegava no momento das agressões, conseguiu evitar que Gabriel fosse morto. Ferido, ele foi levado até sua residência, na mesma rua, e pediu ajuda. Os familiares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos, Gabriel foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não encontrou os envolvidos. O caso será investigado pela Polícia Civil.