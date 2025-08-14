14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Bela Gil emociona ao revelar que quase gerou filho para Preta Gil

Escrito por Metrópoles
bela-gil-emociona-ao-revelar-que-quase-gerou-filho-para-preta-gil

Bela Gil revelou que quase foi barriga de aluguel para Preta Gil. A apresentadora contou que a irmã desejou ter mais um filho, mas enfrentava dificuldades para engravidar. Apesar do gesto, o plano não seguiu adiante.

Mãe de Flor e Nino, a apresentadora relembrou que Preta chegou a iniciar o congelamento de óvulos.

4 imagensPreta Gil compartilha cliques inéditos ao lado da irmã, Bela GilPreta Gil compartilha cliques inéditos ao lado da irmã, Bela GilPreta Gil compartilha cliques inéditos ao lado da irmã, Bela GilFechar modal.1 de 4

Bela Gil visita Preta no hospital e se declara: “O Brasil te ama”

Instagram/Reprodução2 de 4

Preta Gil compartilha cliques inéditos ao lado da irmã, Bela Gil

Reprodução/Instagram @pretagil3 de 4

Preta Gil compartilha cliques inéditos ao lado da irmã, Bela Gil

Reprodução/Instagram @pretagil4 de 4

Preta Gil compartilha cliques inéditos ao lado da irmã, Bela Gil

Reprodução/Instagram @pretagil

“Teve uma época que a minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulos, mas, por alguma questão, ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido”, disse no Saia Justa.

Vendo a situação, Bela se ofereceu para gerar o bebê. “E a gente conversava muito, ela compartilhava suas questões, sempre foi de dividir com a família. E aí eu falei: ‘cara, mas eu posso engravidar pra você’. E ela: ‘Sério? Você faria isso?’. Eu respondi: ‘Óbvio!’”, contou.

Leia também

Ela também explicou que chegou a pesquisar a legalidade da prática. “No Brasil você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm um parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. E tem outras situações também que já é permitido. Mas aí a vida… seguiu, tomou seu rumo…”, completou.

Veja também:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.