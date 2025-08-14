bela-gil-emociona-ao-revelar-que-quase-gerou-filho-para-preta-gil

Bela Gil revelou que quase foi barriga de aluguel para Preta Gil. A apresentadora contou que a irmã desejou ter mais um filho, mas enfrentava dificuldades para engravidar. Apesar do gesto, o plano não seguiu adiante.

Mãe de Flor e Nino, a apresentadora relembrou que Preta chegou a iniciar o congelamento de óvulos.

“Teve uma época que a minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulos, mas, por alguma questão, ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido”, disse no Saia Justa.

Vendo a situação, Bela se ofereceu para gerar o bebê. “E a gente conversava muito, ela compartilhava suas questões, sempre foi de dividir com a família. E aí eu falei: ‘cara, mas eu posso engravidar pra você’. E ela: ‘Sério? Você faria isso?’. Eu respondi: ‘Óbvio!’”, contou.

Ela também explicou que chegou a pesquisar a legalidade da prática. “No Brasil você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm um parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. E tem outras situações também que já é permitido. Mas aí a vida… seguiu, tomou seu rumo…”, completou.

