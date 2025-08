Belo se emociona nas gravações de “Três Graças”: “Apaixonado pelo que faço”

Cantor estreia nas novelas da Globo com personagem que vai receber destaque na trama

Em conversa com a repórter Monique Arruda do portal LeoDias, Belo abriu o coração sobre a participação em “Três Graças”, primeiro papel do cantor nas novelas da Globo. Na entrevista, o cantor afirmou que estava emocionado com o novo desafio profissional, e rasgou elogios para o autor do folhetim, Aguinaldo Silva.

“Eu tô muito feliz. É uma nova fase da minha vida e sempre agarro os desafios com coração. Eu sou apaixonado pelo o que eu faço e a arte é um todo. E agora eu tô muito apaixonado [em atuar]. E eu ganho um presente do gênio Aguinaldo Silva, que é sensacional”, destacou Belo.

Veja as fotos Belo durante gravações de “Três Graças” no RJPortal LeoDias Montagem, Belo e Fernanda Rocha, preparadora de elenco da GloboReprodução/Portal LeoDias Aguinaldo Silva revela bastidores de cena explosiva de Três GraçasFoto: Reprodução/Instagram @aguinaldofsilva Belo muda de visual para “Três Graças”Reprodução / Instagram Belo durante gravações de “Três Graças” no RJReprodução/Portal LeoDias

“E o elenco todo é sensacional. Eu tô aqui aprendendo, aprendo muito e fui recebido com muito carinho. São artistas, atores e atrizes que fazem isso há muito tempo e é uma generosidade muito grande”, completou.

Na trama, Belo divide cena com personagens do núcleo central da novela, como o vilão interpretado por Murilo Benício. O personagem vivido pelo cantor é Misael, um trabalhor humilde morador de comunidade que vai atrás de vingança após a morte da esposa. “Misael é um sofrido e acho que o Brasil vai se identificar muito com esse personagem. Espero que gostem e estou me entregando de verdade, dando tudo de mim”.

E conforme revelou a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, este é um personagem que só ganhou destaque de Aguinaldo Silva justamente após a escalação de Belo.

“Eu tô muito apaixonado pelo personagem, ele é sensacional em todos os sentidos. É um personagem que tem muito a ver com uma vida que eu vivi na minha infância e adolescência. Ele é muito periférico, um personagem de comunidade. É um personagem que faz parte da minha vida e a gente busca essas coisas para passar nossa verdade”, contou o pagodeiro à repórter.