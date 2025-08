Bhaskar dá entrevista exclusiva nos estúdios do ContilNet durante a Expoacre 2025

A sétima noite da Expoacre 2025, nesta sexta-feira (1º), contou com a presença de uma das atrações mais esperadas da programação musical: o DJ Bhaskar. Antes de subir ao palco da Tribe Beat, o artista concedeu uma entrevista exclusiva ao vivo nos estúdios do ContilNet, instalados no Parque de Exposições.

Durante a conversa, Bhaskar falou sobre a relação que tem com o Acre e destacou a importância da conexão com os povos originários da região.

Ele também comentou sobre a parceria e a proximidade com o irmão, o DJ Alok, que já esteve no estado em outras ocasiões.

ASSISTA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: