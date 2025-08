Bhaskar na Tribe e mais: assista a transmissão ao vivo da 7ª noite da Expoacre 2025

A Expoacre 2025 chegou à sétima noite nesta sexta-feira (1). O ContilNet, a Orna Audiovisual e a Top Mídia fazem a transmissão ao vivo da feira para você acompanhar tudo em tempo real.

Se você não quer sair de casa, acompanhe tudo pelo canal do ContilNet no YouTube ou pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

A programação de hoje é dedicada às crianças e adultos. A partir das 16h30, o palco principal da arena de shows conta com apresentação da Patrulha Canina. Às 18h30, a diversão fica por conta do Divertidamente; e às 20h30, será Meu Malvado Favorito.

A atração nacional do dia é o DJ Bhaskar, que se apresenta na Tribe Beat.

Após a programação infantil, os amantes de música eletrônica vão poder curtir a Tribe, com atrações nacionais e muita diversão.

ASSISTA AQUI: