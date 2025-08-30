Bia Haddad nunca perdeu para a rival da 3ª do US Open de Tênis

A brasileira Bia Haddad Maia continua sua jornada no US Open 2025 e já se prepara para mais um desafio de peso. Neste sábado (30), ela vai medir forças com a grega Maria Sakkari, ex-top 5 do ranking, em busca de mais uma vitória que pode aproximá-la de sua melhor campanha no torneio. O horário da partida ainda será confirmado.

Confronto direto favorece Bia Haddad Maia

No histórico entre as duas, Bia leva ampla vantagem. Em quatro confrontos, a brasileira saiu vencedora todas as vezes:

29/04/2024 – WTA 1000 Madri: Bia Haddad Maia 2×0 Maria Sakkari

– WTA 1000 Madri: Bia Haddad Maia 2×0 Maria Sakkari 10/06/2022 – WTA 250 Nottingham: Maria Sakkari 1×2 Bia Haddad Maia

– WTA 250 Nottingham: Maria Sakkari 1×2 Bia Haddad Maia 25/03/2022 – WTA 1000 Miami: Bia Haddad Maia 2×1 Maria Sakkari

– WTA 1000 Miami: Bia Haddad Maia 2×1 Maria Sakkari 05/12/2014 – Final ITF Mérida: Bia Haddad Maia 2×0 Maria Sakkari

Apesar da Betano apontar Sakkari como favorita, o retrospecto dá motivos para apostar na brasileira. Um palpite de R$10 na vitória de Bia pode render R$21,80 com as odds atuais.

Odds do confronto na Betano

Quantos sets teremos no jogo?

No torneio deste ano, Bia precisou de três sets para superar a britânica Sonay Kartal (6/3, 1/6 e 6/1) e venceu em dois sets a suíça Viktorija Golubic (6/1 e 6/4) na segunda rodada.

Sakkari, por sua vez, teve caminho mais tranquilo, vencendo Tatjana Maria e Anna Bondar em dois sets a zero.

Melhor campanha de Bia Haddad Maia no US Open

Aos 29 anos, Bia busca seu primeiro Grand Slam. No US Open, a melhor campanha da brasileira foi em 2024, quando chegou às quartas de final, sendo eliminada por Karolina Muchova (2×0 – 6/1 e 6/4).

Considerando todos os majors, o melhor desempenho de Bia foi em Roland Garros 2023, chegando à semifinal e sendo derrotada por Iga Swiatek (6/2 e 7/6).

Onde assistir

A partida Bia Haddad Maia x Maria Sakkari terá transmissão nos canais Sportv 3, ESPN e no streaming Disney+.