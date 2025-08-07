8 de agosto de 2025
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”

A Polícia Civil investiga um esquema de jogos de azar online com indícios de lavagem de dinheiro, que movimentou mais de R$ 4 bilhões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quinta-feira (7/8), a Operação Desfortuna para desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online. A ação, que ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tem como alvos a influenciadora Bia Miranda e mais 14 pessoas que divulgavam o “jogo do tigrinho” nas redes sociais.

Relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam R$ 4 bilhões.

Detalhes da investigação

Segundo a Polícia Civil, os investigados usavam as redes sociais para prometer lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais. Os influenciadores fariam parte de uma estrutura organizada, com funções bem definidas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada.

A investigação também identificou sinais de enriquecimento ilícito, já que os envolvidos ostentavam viagens internacionais, veículos de luxo e imóveis de alto valor, incompatíveis com a renda declarada.

Além disso, os suspeitos teriam usado uma rede empresarial para ocultar a origem dos valores, o que caracteriza lavagem de dinheiro. A Polícia Civil também identificou conexões entre alguns influenciadores e pessoas com antecedentes criminais, aumentando a complexidade do caso.

Até o momento, a polícia não divulgou se houve prisões.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

