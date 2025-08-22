22/08/2025
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres

Influenciadora detalhou em vídeo sua versão sobre a batida em São Paulo e confirmou que o ex foi encontrado pela polícia ao lado de duas mulheres

A influenciadora Bia Miranda voltou às redes sociais para comentar o acidente de trânsito envolvendo ela e Gato Preto, ocorrido na manhã de quarta-feira (20/8), em São Paulo. Além da colisão, o caso ganhou repercussão após o influenciador ser flagrado em um imóvel com duas mulheres antes de ser detido.

Em vídeo publicado nas redes, Bia explicou por que deixou o local do acidente.
“Eu nunca sofri um acidente desses, não sabia o que fazer, só fui junto”, disse a ex-A Fazenda.

Segundo ela, o relacionamento com Gato Preto terminou logo após uma discussão ocorrida entre o acidente e a prisão do influenciador. Bia negou que tenha ocorrido agressão física naquele momento.

Reprodução/Redes sociais.

A influenciadora contou ainda que, depois da briga, o ex-namorado foi para seu apartamento, onde foi localizado pela polícia. Mais tarde, ao retornar ao hotel em que Bia estava hospedada, os dois voltaram a discutir. Foi nesse momento que ela descobriu que ele havia sido encontrado com duas mulheres.
“Eu já sabia antes de sair na mídia”, revelou.

O acidente

A Polícia Militar informou ao portal Metrópoles que a batida envolveu dois veículos e uma das vítimas foi encaminhada ao pronto-socorro Alvorada.

Imagens registradas pelo sistema Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, mostram o Porsche em que estavam Bia e Gato Preto avançando o sinal vermelho em alta velocidade antes de colidir contra um Hyundai Creta. Após o impacto, o veículo ainda atingiu a estrutura de um semáforo.

O acidente aconteceu por volta das 6h24, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste da capital paulista.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redação ContilNet

