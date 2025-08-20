Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”

A influencer Bia Miranda usou as redes sociais para se pronunciar sobre o acidente de carro em que se envolveu com Gato Preto na madrugada desta quarta-feira (20), em São Paulo. Ela afirmou que ambos não se machucaram e que, apesar do grande estrago no Porsche, eles arcarão com os custos do outro veículo.

Bia disse que foi informada de que o outro motorista teria ultrapassado o sinal vermelho, mas admitiu não saber quem está certo ou errado, já que estava no celular no momento da colisão. “Isso aí é lixo, a gente arca com a responsabilidade. Lógico que ele não vai ficar sem. Mesmo se ele estiver errado ou certo”, disse, referindo-se ao carro.

A influencer também confirmou que Gato Preto foi preso após o acidente, mas afirmou que não sabia o que havia acontecido e estava indo à delegacia para tentar resolver a situação do namorado.

