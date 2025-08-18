18/08/2025
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza

Movimento desafia padrões estéticos e ganha visibilidade com influenciadoras e celebridades

Um novo movimento de beleza tem ganhado força nas redes sociais: o “bigode feminino”, que se tornou um símbolo de empoderamento. Mulheres que optam por não remover os pelos faciais estão assumindo essa característica como parte de sua identidade, em um ato que desafia os padrões estéticos impostos pela sociedade.

Marc Piasecki/WireImage via Getty Images

A tendência ganhou visibilidade com personalidades como Doja Cat e Tokischa, que usaram bigodes postiços em eventos, e com a atriz portuguesa Jessica Athayde, que afirma só depilar o buço “se a obrigarem”. O ato de assumir os pelos faciais se junta a outros debates sobre a liberdade feminina, como a escolha de manter os pelos nas axilas.

Marc Piasecki/WireImage via Getty ImagesDoja Cat com bigode falso - Metrópoles
Doja Cat na Semana de Alta-Costura, em Paris, em janeiro de 2023

 

Manny Hernandez/Wireimage via Getty ImagesTokischa com bigode falso - Metrópoles
Aqui, Tokischa, em fevereiro daquele ano

 

Ildar Abulkhanov via Getty ImagesMulher com buço evidente - Metrópoles
Mulher removendo os pelos faciais

 

PeopleImages via Getty ImagesMulher posa com bigode falso - Metrópoles
No início dos anos 2010, fotos neste estilo eram uma febre

Fonte: Redes sociais e sites de notícias

Redigido por Contilnet.

