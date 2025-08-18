Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza

Um novo movimento de beleza tem ganhado força nas redes sociais: o “bigode feminino”, que se tornou um símbolo de empoderamento. Mulheres que optam por não remover os pelos faciais estão assumindo essa característica como parte de sua identidade, em um ato que desafia os padrões estéticos impostos pela sociedade.

A tendência ganhou visibilidade com personalidades como Doja Cat e Tokischa, que usaram bigodes postiços em eventos, e com a atriz portuguesa Jessica Athayde, que afirma só depilar o buço “se a obrigarem”. O ato de assumir os pelos faciais se junta a outros debates sobre a liberdade feminina, como a escolha de manter os pelos nas axilas.

Redigido por Contilnet.