22/08/2025
Bittar chega acompanhado da esposa em evento de filiação ao PL: “Esse é o meu sonho”

Entre os presentes estavam o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e figuras influentes do PL, como o presidente nacional do partido, Waldemar da Costa Netto

O senador Márcio Bittar chegou ao evento de sua filiação ao Partido Liberal (PL), nesta sexta-feira (22), realizado no auditório da Uninorte, e expressou sua emoção em entrevista ao ContilNet.

O senador expressou otimismo em relação ao futuro do Brasil/ Foto: ContilNet

Ao chegar, Bittar estava acompanhado de sua esposa, Thaís Bittar, e recebeu a companhia de diversos políticos locais e de outros estados.

Durante sua fala, Bittar destacou a importância desse momento em sua vida política: “Estou comovido, é um momento importante na minha vida e, principalmente, porque meu sonho, eu acho que ele vai se realizar”. Ele enfatizou sua visão de um futuro próspero para o Acre e a Amazônia, ressaltando que a região merece crescer e se desenvolver. “É nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nós não podemos cultuar a floresta e esquecer os homens e as mulheres que vivem aqui e que precisam de progresso”, afirmou.

Entre os presentes estavam o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e figuras influentes do PL, como o presidente nacional do partido, Waldemar da Costa Netto, e os senadores Marcos Rogério (PL-RO), Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF) e Wellington Fagundes (PL-MT). O evento também contou com a presença dos deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF).

O senador expressou otimismo em relação ao futuro do Brasil, afirmando que seu sonho de promover mudanças significativas para a Amazônia está mais perto de se concretizar: “Esse é o meu sonho, é por isso que eu voltei a fazer política e eu acho que ele vai se realizar a partir do ano que vem”.

