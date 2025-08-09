9 de agosto de 2025
Bittar critica Lula por pedir a Petecão que não assine impeachment de Alexandre de Moraes

O presidente também criticou parlamentares que, segundo ele, atuam para impedir o funcionamento do Senado

O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) criticou duramente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após declarações feitas na última sexta-feira (8), em evento da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), em Rio Branco.

Por meio das redes sociais, Bittar afirmou que Lula utilizou o peso do cargo para tentar influenciar a posição do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e evitar sua assinatura no pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Bittar e Lula/Foto: Reprodução

“Fui um dos primeiros a assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes por convicção. Lamento que Lula use o peso do cargo para coagir senadores a fazerem o contrário. Faço um apelo à consciência dos meus colegas: não cedam. Nosso compromisso é com a Constituição, não com esse desgoverno”, publicou o parlamentar.

Durante o discurso na cerimônia, Lula fez um apelo direto a Petecão: “E você, Petecão, por favor, não assine o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia”.

O presidente também criticou parlamentares que, segundo ele, atuam para impedir o funcionamento do Senado. “Quem deveria ter impeachment são deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione o Senado. Estes são os traidores da pátria”, declarou.

