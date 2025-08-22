22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

“Bittar é parceiro do Acre e vou caminhar junto com ele”, diz Mazinho em filiação do senador no PL

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, marcou presença no evento de filiação do senador Márcio Bittar ao PL, nesta sexta-feira (22), e destacou a importância da parceria entre Bittar e o Acre, especialmente em relação ao seu município.

Mazinho Serafim acredita que, com a ajuda de Bittar, o Acre poderá prosperar ainda mais/ Foto: ContilNet

Serafim expressou sua gratidão ao senador, ressaltando que, durante seu mandato, Bittar teve um papel crucial na alocação de recursos para Sena Madureira.

“Ao longo da minha gestão como prefeito, o Márcio Bittar se mostrou um parceiro do Acre e, principalmente, de Sena Madureira. Ele alocou muitos recursos que foram fundamentais para o nosso município. Sou muito grato por isso”, afirmou Serafim. Ele também enfatizou seu apoio contínuo ao senador, afirmando que caminhará junto com Bittar na sua jornada para o Senado.

Mazinho Serafim acredita que, com a ajuda de Bittar, o Acre poderá prosperar ainda mais. “Se Deus quiser, esse projeto vai prosperar e o Márcio poderá continuar ajudando o nosso Estado, que ele tanto ama. As obras realizadas com os recursos dele são uma prova do seu compromisso”, completou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.