“Bittar é parceiro do Acre e vou caminhar junto com ele”, diz Mazinho em filiação do senador no PL

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, marcou presença no evento de filiação do senador Márcio Bittar ao PL, nesta sexta-feira (22), e destacou a importância da parceria entre Bittar e o Acre, especialmente em relação ao seu município.

Serafim expressou sua gratidão ao senador, ressaltando que, durante seu mandato, Bittar teve um papel crucial na alocação de recursos para Sena Madureira.

“Ao longo da minha gestão como prefeito, o Márcio Bittar se mostrou um parceiro do Acre e, principalmente, de Sena Madureira. Ele alocou muitos recursos que foram fundamentais para o nosso município. Sou muito grato por isso”, afirmou Serafim. Ele também enfatizou seu apoio contínuo ao senador, afirmando que caminhará junto com Bittar na sua jornada para o Senado.

Mazinho Serafim acredita que, com a ajuda de Bittar, o Acre poderá prosperar ainda mais. “Se Deus quiser, esse projeto vai prosperar e o Márcio poderá continuar ajudando o nosso Estado, que ele tanto ama. As obras realizadas com os recursos dele são uma prova do seu compromisso”, completou.