Bittar ganha mensagem especial de Nikolas Ferreira durante ato de filiação ao PL em Rio Branco

22/08/2025
O ato de filiação do senador Márcio Bittar ao PL, realizado nesta sexta-feira (22), no auditório da Uninorte em Rio Branco, foi marcado por um momento surpresa.

Nicolas Ferreira mandou uma mensagem especial para Bittar no seu ato de filiação/Foto: ContilNet

Durante a cerimônia, uma mensagem especial do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) foi exibida em vídeo, demonstrando o apoio e a solidariedade do parlamentar ao colega acreano.

Na gravação, Nikolas Ferreira destacou a importância da filiação de Bittar ao PL e expressou seu entusiasmo em vê-lo se unir a um partido que busca promover mudanças significativas no cenário político nacional.

“Estamos juntos, Bittar. Vamos lutar para o desenvolvimento do nosso país”, disse o deputado.

Veja o vídeo:

