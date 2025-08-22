22/08/2025
Bittar lota auditório com evento de filiação ao PL; políticos e apoiadores marcam presença; fotos

Também compareceram senadores de diversas partes do Brasil

O auditório da Uninorte, em Rio Branco, foi palco do ato de filiação do senador Marcio Bittar no Partido Libera (PL), nesta sexta-feira (22). O ato atraiu um grande público composto por apoiadores e autoridades políticas do Acre e de outros estados.

A filiação aconteceu no final da tarde desta sexta-feira/ Foto: ContilNet

Com o auditório completamente lotado, Bittar recebeu calorosas boas-vindas de seus apoiadores e de uma notável presença de políticos locais e de outros estados. Entre os destacados estavam o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Netto.

Também compareceram senadores de diversas partes do Brasil, incluindo Marcos Rogério (PL-RO), Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF) e Wellington Fagundes (PL-MT). Os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF) também marcaram presença.

