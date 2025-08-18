Black Myth Wukong e delta force são destaques nos lançamentos da semana

A semana trouxe lançamentos de peso para o mundo dos games, com destaque para a chegada de dois títulos aguardados. O aguardado RPG de ação Black Myth: Wukong, do estúdio chinês Game Science, finalmente chegou aos consoles Xbox Series X/S, oferecendo aos jogadores uma experiência desafiadora inspirada em Dark Souls.

Outro destaque é Delta Force, um popular jogo de tiro FPS multiplayer que agora está disponível gratuitamente para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Além dos confrontos online, o jogo também inclui uma campanha.

A semana de lançamentos conta ainda com outros títulos notáveis, como Shantae Advance: Risky Revolution, um clássico que foi restaurado após 20 anos, e a expansão gratuita de inZOI: Island Getaway, que transporta os jogadores para uma ilha paradisíaca.

Fonte: TecTudo Redigido por Contilnet.