12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Boa notícia: Mercúrio retrógrado acabou e os astros trazem novas energias

Depois de semanas de revisões e mal-entendidos, o planeta da comunicação retoma seu movimento normal e o momento é de colocar os planos em prática

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Se você sentiu que os últimos dias foram confusos, com atrasos e falhas de comunicação, a culpa pode ter sido de Mercúrio Retrógrado. Mas a boa notícia é que o planeta da comunicação saiu do movimento retrógrado, e a partir de agora, as energias tendem a se normalizar, trazendo mais leveza e agilidade.

O que esperar agora

A saída de Mercúrio Retrógrado marca o início de uma fase mais favorável para a realização de planos, a retomada de projetos importantes e a resolução de mal-entendidos. No entanto, é aconselhável ter um pouco de paciência nos primeiros dias, pois o planeta ainda está se ajustando ao movimento direto.

Leia o conteúdo na íntegra no João Bidu.

buradaki/Getty Images

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.