Boa notícia: Mercúrio retrógrado acabou e os astros trazem novas energias

Se você sentiu que os últimos dias foram confusos, com atrasos e falhas de comunicação, a culpa pode ter sido de Mercúrio Retrógrado. Mas a boa notícia é que o planeta da comunicação saiu do movimento retrógrado, e a partir de agora, as energias tendem a se normalizar, trazendo mais leveza e agilidade.

O que esperar agora

A saída de Mercúrio Retrógrado marca o início de uma fase mais favorável para a realização de planos, a retomada de projetos importantes e a resolução de mal-entendidos. No entanto, é aconselhável ter um pouco de paciência nos primeiros dias, pois o planeta ainda está se ajustando ao movimento direto.

Leia o conteúdo na íntegra no João Bidu.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.