Bocalom decide que não vai exonerar chefe da RBTrans após denúncias de assédio: “Trabalho honesto”

Bocalom classificou as acusações como “apócrifas” e declarou que Clendes está “mexendo em interesses promíscuos dentro da RBTrans”

O prefeito Tião Bocalom afirmou, em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quarta-feira (13), que não pretende afastar do cargo o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, acusado de assédio e perseguição.

As denúncias foram apresentadas na terça-feira (12) pelo vereador Eber Machado, durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, e reforçadas pela influenciadora Marilia Rodrigues, que usou as redes sociais para relatar que teria sido perseguida pelo gestor.

Bocalom classificou as acusações como “apócrifas” e declarou que Clendes está “mexendo em interesses promíscuos dentro da RBTrans”.

“Afastar por quê? Denúncias apócrifas. Não tem denunciante. São os insatisfeitos com o trabalho honesto, sério, que ele está fazendo e que está mexendo em interesses promíscuos que prevaleceram nos velhos tempos!”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo municipal também afirmou que, atualmente, é “muito fácil destruir a reputação” de uma pessoa.

“Hoje está muito fácil destruir a reputação de alguém que não atenda aos seus interesses. Basta montar uma denúncia dessas”, concluiu.

