Bocalom diz que Bittar é seu parceiro de combate à esquerda no Acre: “Ele sabe onde vai chegar”

Durante o evento que marcou o anúncio da filiação de Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comemorou a nova fase da vida política do senador.

O prefeito disse que Bittar é seu grande aliado no “combate à esquerda no Acre”.

“O senador Márcio Bittar sempre foi um grande parceiro, amigo meu, nesses 30 anos de luta contra a esquerda aqui no estado do Acre. E quando eu fui para o PL, ele ainda estava no Brasil. E foi ele que encaminhou junto ao presidente Bolsonaro e toda a equipe, junto ao Valdemar Costa Neto, a minha chegada dentro do PL. Então, com a chegada dele agora no PL, não tenho dúvida nenhuma que potencializa o nosso trabalho, porque estaremos todos dentro do meu partido”, afirmou Bocalom, ressaltando a importância da união entre os membros do PL.

O prefeito também fez vários elogios ao senador. “E o senador Márcio, como disse aqui, você viu que é unanimidade entre os seus colegas de trabalho, é um sujeito que sabe o que fala, sabe onde vai chegar. Ele tem uma postura em defesa da Amazônia, como poucos têm nesse país. Ele tem conhecimento de causa. Então, isso é muito importante para todos nós. Evidentemente que eu fico muito orgulhoso disso”, destacou.

“E tenho certeza que o nosso trabalho vai continuar cada vez mais juntos, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, cuidar bem e melhor do nosso arco da nossa Amazônia”, concluiu.