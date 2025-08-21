Bocalom e Bittar visitam obras do Mercado Elias Mansour, previsto para entrega nos próximos meses

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o senador Márcio Bittar acompanharam nesta quinta-feira (21) o andamento das obras de revitalização do Mercado Elias Mansour, no centro da capital. O espaço, considerado estratégico para a cidade e para o turismo no Acre, deve ser entregue em fevereiro de 2026.

Bocalom destacou que a reforma segue dentro do cronograma firmado com a empresa responsável. “A parte mais difícil, que era o concreto, já andou bastante. Até o dia 30 de agosto essa etapa estará concluída e, depois disso, será a fase de estrutura metálica e cobertura, que é mais rápida de executar. Nós vamos ter um mercado que vai nos orgulhar, comparável aos melhores do Brasil”, afirmou.

O senador Márcio Bittar, autor de emendas parlamentares que viabilizaram a obra em parceria com a prefeitura, ressaltou o impacto econômico e social do projeto. “O novo mercado Elias Mansour vai dar mais dignidade aos que têm comércio aqui dentro, atrair mais clientes, oferecer estacionamento coberto e uma praça em frente que ajudará a transformá-lo em cartão postal da nossa capital e, sendo da capital, é do Acre inteiro”, disse.

Bittar também destacou que os investimentos são parte de um conjunto de ações que incluem estradas e outras obras estruturantes no estado. “São obras que alimentam a economia e mostram para a nossa gente que nós podemos muito mais. O Centro-Oeste brasileiro, há 60 anos, era pobre e hoje é uma região próspera. Se eles puderam, nós também podemos. O Acre pode ser próspero e ter pleno emprego”, afirmou.

Confira mais imagens abaixo: