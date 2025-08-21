21/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Bocalom e Bittar visitam obras do Mercado Elias Mansour, previsto para entrega nos próximos meses

As obras deverão ser concluídas em fevereiro de 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o senador Márcio Bittar acompanharam nesta quinta-feira (21) o andamento das obras de revitalização do Mercado Elias Mansour, no centro da capital. O espaço, considerado estratégico para a cidade e para o turismo no Acre, deve ser entregue em fevereiro de 2026.

Bittar e Bocalom visitaram as obras na manhã desta quinta-feira/Foto: ContilNet

Bocalom destacou que a reforma segue dentro do cronograma firmado com a empresa responsável. “A parte mais difícil, que era o concreto, já andou bastante. Até o dia 30 de agosto essa etapa estará concluída e, depois disso, será a fase de estrutura metálica e cobertura, que é mais rápida de executar. Nós vamos ter um mercado que vai nos orgulhar, comparável aos melhores do Brasil”, afirmou.

O senador Márcio Bittar, autor de emendas parlamentares que viabilizaram a obra em parceria com a prefeitura, ressaltou o impacto econômico e social do projeto. “O novo mercado Elias Mansour vai dar mais dignidade aos que têm comércio aqui dentro, atrair mais clientes, oferecer estacionamento coberto e uma praça em frente que ajudará a transformá-lo em cartão postal da nossa capital e, sendo da capital, é do Acre inteiro”, disse.

Bittar também destacou que os investimentos são parte de um conjunto de ações que incluem estradas e outras obras estruturantes no estado. “São obras que alimentam a economia e mostram para a nossa gente que nós podemos muito mais. O Centro-Oeste brasileiro, há 60 anos, era pobre e hoje é uma região próspera. Se eles puderam, nós também podemos. O Acre pode ser próspero e ter pleno emprego”, afirmou.

Confira mais imagens abaixo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.