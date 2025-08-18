18/08/2025
Bocalom fala sobre possível candidatura ao Governo: ‘Se a população achar que eu devo colocar meu nome’

Bocalom afirmou que caso a população ache que deve se candidatar, poderá colocar seu nome à disposição

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, admitiu durante entrevista ao ContilNet, durante o festival do Açaí, em Feijó, que não descarta disputar o governo do Acre em 2026. Apesar de reforçar que seu foco no momento é concluir obras na capital, ele reconhece que há um forte sentimento no interior do estado para que seu nome esteja entre os candidatos.

O prefeito destacou que sua trajetória política é marcada por uma forte relação com os municípios do interior/ Foto: Reprodução

Bocalom afirmou que caso a população ache que deve se candidatar, poderá colocar seu nome à disposição. “Eu sempre disse que sou um soldado. Nesse momento, não coloquei meu nome ainda, porque tenho muitas obras de Rio Branco para terminar. Nós temos que trabalhar. Se lá de outubro, novembro pra frente, a população achar que eu devo colocar meu nome, a gente coloca”, afirmou.

O prefeito destacou que sua trajetória política é marcada por uma forte relação com os municípios do interior, especialmente com Feijó, onde já disputou votos em outras eleições. “Em 2010, nós perdemos a eleição no estado por 3.400 votos. Só em Feijó a diferença foi de 4.800. Muitos me dizem até hoje: ‘se tivéssemos votado em você, teria sido governador’. Esse sentimento continua vivo na cabeça de muita gente”, lembrou.

Bocalom ressaltou ainda que já recebeu reconhecimento suficiente da população de Rio Branco, que o elegeu duas vezes para comandar a capital, mas que o carinho no interior tem sido um incentivo para manter a porta aberta a uma eventual candidatura.

“Rio Branco já me deu a oportunidade de ser prefeito duas vezes, isso já é muito importante. Mas no interior, meu Deus do céu, onde eu chego, é esse carinho, é esse sentimento. As pessoas perguntam: ‘Bocalom, você vai ou não vai ser nosso candidato?’. Eu digo: calma, vamos esperar, vamos conversar”, afirmou.

 

