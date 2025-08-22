Bocalom justifica ausência em agenda do presidente Lula no Acre: “Homem tem que ter postura”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), justificou publicamente sua ausência na recente visita do presidente Lula (PT) ao Acre no início do mês. Em entrevista nesta sexta-feira (22) ao programa Café com Notícias, da TV 5, Bocalom declarou que sua postura política, alinhada à direita, o impediu de comparecer a um evento onde, segundo ele, seriam feitas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Homem tem que ser homem. O homem tem que ter postura, e eu tenho a minha postura. Eu sou correto há muitos anos, desde que nasci. Sou da antiga”, afirmou o prefeito.

Bocalom ressaltou que, na sua visão, o evento não tinha caráter institucional. “Não era visita institucional. Ali, eu iria para ouvir ele falar mal do meu presidente [Bolsonaro], que não roubou nada. Um presidente honesto, que até hoje ninguém conseguiu provar que pegou algum dinheiro da União ou fez rolo. Diferente de outro presidente que já veio aí”, disse.

O prefeito também ponderou que sua presença no evento poderia causar atritos. “Eu não iria a um lugar para ouvir isso. Mas como eu faria defesa num lugar daqueles? Ia dar problema. Então é melhor não ir”, acrescentou.

Apesar da ausência, Bocalom afirmou que não vê problemas em participar de agendas institucionais com o presidente Lula. Ele deixou claro que, se o presidente vier a Rio Branco para inaugurar as casas populares, uma obra em parceria com o governo federal, ele estará presente. “Se for inauguração das casas, claro. […] Se ele vier, nós vamos estar lá. Agora, se falar mal do meu presidente, eu vou dizer para ele que está errado”, concluiu.