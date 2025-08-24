24/08/2025
Bocalom solta o “goleiro” e marca gol durante campeonato da imprensa; veja vídeo

Vídeo mostra prefeito comemorando de forma descontraída e anima internautas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, postou nas redes sociais neste domingo (24) um vídeo durante um momento descontraído durante um campeonato promovido pela imprensa local ao marcar um gol.

No vídeo, ele aparece comemorando a jogada e interagindo com os seguidores de forma animada. Em sua postagem, Bocalom escreveu: “Já sabem né? Na marca da cal é caixa! Hoje quando fui prestigiar o campeonato da nossa Imprensa não foi diferente!”

Bocalom comemora gol durante campeonato da imprensa em clima de diversão/Foto: Reprodução

O vídeo rapidamente chamou atenção e gerou comentários divertidos de internautas, que elogiaram a animação do prefeito durante a partida.

Veja o vídeo:

