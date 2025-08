Boiadeira mirim encanta público na ExpoAcre com look personalizado e desfile bomba nas redes

Uma boiadeira mirim chamada Jade Helena roubou a cena durante a ExpoAcre 2025. Vestida com um look roxo completo — incluindo chapéu, camisa bordada e calça personalizada —, a pequena chamou atenção ao desfilar com segurança e estilo pelo parque de exposições.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente bombou nas redes sociais. As imagens mostram a criança caminhando com postura firme e carisma, exibindo seu figurino detalhado em tons de roxo, destacando-se entre os frequentadores da feira.

A ExpoAcre, que celebra sua 50ª edição este ano, tem se tornado palco para momentos espontâneos como este, que revelam o envolvimento das famílias e o orgulho das tradições culturais do estado.

Veja o vídeo: