12 de agosto de 2025
Universo POP
Bolsa Família: confira o calendário de pagamentos para o mês de agosto

Beneficiários receberão os valores de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS)

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começarão no dia 18 e seguirão até o dia 29. A ordem do depósito é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Além do benefício regular, o Auxílio Gás também será pago neste mês, seguindo o mesmo calendário.

caixa-conclui-pagamento-da-parcela-de-maio-do-bolsa-familia

Reprodução

Datas e benefícios adicionais

O calendário de pagamentos de agosto segue a seguinte ordem:

  • NIS final 1: 18/8
  • NIS final 2: 19/8
  • NIS final 3: 20/8
  • NIS final 4: 21/8
  • NIS final 5: 22/8
  • NIS final 6: 25/8
  • NIS final 7: 26/8
  • NIS final 8: 27/8
  • NIS final 9: 28/8
  • NIS final 0: 29/8

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas as famílias podem receber até três adicionais, dependendo da composição familiar:

  • Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 para mães de bebês de até seis meses.
  • Benefício Variável Familiar: R$ 50 para famílias com gestantes ou crianças de 7 a 18 anos.
  • Benefício Primeira Infância: R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

Para manter o benefício, é preciso cumprir exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, acompanhamento pré-natal e vacinação em dia. O Auxílio Gás é pago a cada dois meses e, em agosto, terá o valor de aproximadamente R$ 107,75.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

