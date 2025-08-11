Bolsa Família: confira o calendário de pagamentos para o mês de agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começarão no dia 18 e seguirão até o dia 29. A ordem do depósito é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Além do benefício regular, o Auxílio Gás também será pago neste mês, seguindo o mesmo calendário.

Datas e benefícios adicionais

O calendário de pagamentos de agosto segue a seguinte ordem:

NIS final 1: 18/8

18/8 NIS final 2: 19/8

19/8 NIS final 3: 20/8

20/8 NIS final 4: 21/8

21/8 NIS final 5: 22/8

22/8 NIS final 6: 25/8

25/8 NIS final 7: 26/8

26/8 NIS final 8: 27/8

27/8 NIS final 9: 28/8

28/8 NIS final 0: 29/8

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas as famílias podem receber até três adicionais, dependendo da composição familiar:

Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 para mães de bebês de até seis meses.

R$ 50 para mães de bebês de até seis meses. Benefício Variável Familiar: R$ 50 para famílias com gestantes ou crianças de 7 a 18 anos.

R$ 50 para famílias com gestantes ou crianças de 7 a 18 anos. Benefício Primeira Infância: R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

Para manter o benefício, é preciso cumprir exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, acompanhamento pré-natal e vacinação em dia. O Auxílio Gás é pago a cada dois meses e, em agosto, terá o valor de aproximadamente R$ 107,75.

