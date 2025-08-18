18/08/2025
Bolsa Família de agosto começa a ser pago: confira o calendário

Beneficiários com NIS final 1 recebem a primeira parcela nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de agosto do Bolsa Família nesta segunda-feira (18). Recebem o benefício, no valor mínimo de R$ 600, as famílias com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Cerca de 19,2 milhões de famílias serão beneficiadas neste mês.

Além do valor mínimo, o programa oferece adicionais: R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 para cada filho entre 7 e 18 anos, R$ 50 para gestantes e R$ 50 para nutrizes.

O pagamento do benefício segue o calendário abaixo, de acordo com o final do NIS:

  • NIS final 1: 18/8
  • NIS final 2: 19/8
  • NIS final 3: 20/8
  • NIS final 4: 21/8
  • NIS final 5: 22/8
  • NIS final 6: 25/8
  • NIS final 7: 26/8
  • NIS final 8: 27/8
  • NIS final 9: 28/8
  • NIS final 0: 29/8

O Auxílio Gás, no valor de R$ 108, também será pago nesta segunda-feira para as famílias com NIS final 1 que estão cadastradas no CadÚnico.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

