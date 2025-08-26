Bolsista da Fiotec é preso por plantar maconha em condomínio no DF

Policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) prenderam, nessa segunda-feira (25/8), um homem de 30 anos, bolsista da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), pelos crimes de plantio, cultivo e armazenamento de maconha.

A prisão ocorreu em um condomínio no Jardim Botânico (DF), próximo à unidade policial.

Entenda o caso:

No interior da residência, os policiais encontraram grandes quantidades de maconha, skunk e óleo de cannabis armazenados em duas malas.

As drogas estavam separadas por tipo, e o material, descrito como de “alta qualidade” ou “gourmetizado”, indicava cultivo voltado à venda no mercado ilícito.

A operação foi deflagrada em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, expedido após três meses de investigação.

A ação foi conduzida pela Seção de Repressão às Drogas da 10ª DP, com apoio da Seção de Operações com Cães (SICVIO/DOE) e do Instituto de Criminalística.

Flagra durante a colheita

A plantação era feita em uma estufa artesanal, sem qualquer autorização legal. Embora a colheita já tivesse sido realizada, os agentes flagraram o ambiente de cultivo no local.

O investigado, que não possui antecedentes criminais, recebe cerca de R$ 10 mil por mês de bolsa da Fiotec. A fundação atua na área de desenvolvimento científico por meio de gestão compartilhada com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema e a extensão da rede de distribuição.