Bolsonaristas lançam site para receber denúncias contra Moraes

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou em sua conta no X (ex-Twitter) na madrugada deste sábado (02/8) o site Dossiê Moraes – A memória de todos os abusos do ministro para receber denúncias contra o magistrado Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não somos 213 milhões de pequenos tiranos, mas podemos ser 213 milhões a expor os abusos de Moraes. Posso contar com sua ajuda para compartilhar?”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na rede social.

A referência é uma fala da ministra Cármen Lúcia (STF) no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em junho passado, para defender a regulação das plataformas. Na ocasião, ela disse ser preciso preciso “impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos dominem o espaço digital no Brasil”.

Leia também

Eduardo pede ainda colaboração para que seja criado uma versão do site em inglês, hospedado nos Estados Unidos. “Seria D+”, afirmou.

Uma linha do tempo lista abusos que o grupo considera terem sido perpetrados por Moraes e princípios violados, como o gesto obsceno feito para torcedores em jogo do Corinthians contra Palmeiras pela Copa do Brasil na quarta-feira (30/7) em São Paulo.

Outra aba exibe um placar com ofensas armazenadas na seção de abusos. São casos que envolvem devido processo legal (71), liberdade de expressão (54) e de imprensa (4), imparcialidade (5) e dignidade da pessoa humana (13), entre outros.

Denominado apartidário, o site é apoiado por políticos aliados do ex-mandatário do Partido Novo: senador Eduardo Girão (CE), deputado Federal Marcel van Hattem (RS) e o ex-procurador da República e ex-deputado Federal Deltan Dallagnol (PR).

Há também links para recolher assinaturas de pedido de impeachment de Moraes e indicar casos.