Bolsonaro chora ao receber visita e diz a aliado: “Estou sendo enterrado vivo”

Em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, sob monitoramento integral, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita do vice-prefeito de São Paulo, coronel Ricardo Mello Araújo (PL). O encontro durou cerca de quatro horas e, segundo Araújo, Bolsonaro se emocionou diversas vezes ao falar sobre sua trajetória militar e política.

Durante a conversa, Bolsonaro desabafou: “Estou com 70 anos, minha vida já acabou”, em referência ao julgamento que enfrentará no Supremo Tribunal Federal (STF).

Relato do encontro

Segundo Araújo, a visita teve como objetivo levantar o ânimo do ex-presidente.

“Cheguei, abracei e ficamos das 14h às 18h conversando. Ele contou sua vida, do Exército até a presidência. Em alguns momentos, chorou. Eu disse que era mais uma fase, como a facada ou o acidente de paraquedas, e que ele iria superar”, contou o coronel.

O vice-prefeito relatou ainda ter feito comparações motivacionais: “Eu disse que ele vai virar filme de Hollywood, que terá um final feliz. Tenho convicção de que Deus vai intervir e algo vai mudar”.

Saúde e rotina

Araújo disse que sugeriu ao ex-presidente a retomada de exercícios físicos, mas Bolsonaro recusou:

“Montei um treino simples para ele na esteira. Ele respondeu que não dava, mas que faria depois.”

“Enterrado vivo” e eleições

Para o coronel, Bolsonaro não tem se concentrado na eleição de 2026.

“Ele não está com cabeça em eleição. É sacanagem querer o espólio político dele agora. Estão enterrando ele vivo. Fui lá para levantar o ânimo dele. Indigna ver tanto bandido solto — traficante, homicida, ladrão — e Bolsonaro preso”, afirmou.

📌 Fonte: Coluna do Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet