25/08/2025
Bolsonaro deve escolher candidato após julgamento no STF, diz Valdemar

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nessa segunda-feira (25/8) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve decidir quem apoiará nas eleições de 2026 apenas após o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que começa na próxima semana, em 2 de setembro.

Apesar da sinalização, o cacique afirmou que a “palavra final” é sempre de Bolsonaro.

Tudo indica que o favorito do ex-presidente é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Valdemar deu a declaração, depois de participar do evento em comemoração aos 20 anos do Republicanos, em Brasília.

Durante a cerimônia, o presidente da sigla, deputado federal Marcos Pereira (SP), elogiou o governador e sinalizou que ele pode ser o candidato do partido em 2026.

Tarcísio é aliado do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O governador paulista é visto como uma das principais alternativas da direita, caso Bolsonaro permaneça inelegível em 2026. Se esse cenário se confirmar, os dois partidos da direita devem disputar a indicação da candidatura do governador.

