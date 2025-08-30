Bombeiro filma a própria queda durante salto de base jump no ES

O bombeiro do Rio de Janeiro Carlos Solto registrou em vídeo o momento em que sofreu um grave acidente durante um salto de base jump na Pedra dos Cabritos, em Castelo, no Espírito Santo.
Nas imagens, ele aparece saltando de uma altura de 850 metros, quando o paraquedas se enrosca, provocando queda livre. Carlos ainda desliza por um paredão rochoso antes de atingir uma área de vegetação.
O acidente acontece em 13 de agosto, mas o vídeo só foi divulgado nesta semana. Em publicação nas redes sociais, o bombeiro relatou as lesões sofridas: fraturas de sete costelas, da tíbia e duas fístulas, além de múltiplas escoriações.
Após o impacto, ele foi resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Carlos recebeu alta em 23 de agosto.
