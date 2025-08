Bombeiros capturam iguana escondida entre produtos de estabelecimento comercial no Acre

Uma iguana foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde de segunda-feira (4), após ser encontrada dentro de uma loja de materiais de construção no município de Feijó. O animal estava escondido entre os produtos do estabelecimento.

A guarnição foi acionada por funcionários e utilizou equipamentos apropriados e técnicas seguras para capturar a iguana, que não sofreu ferimentos. Após o resgate, o animal silvestre foi devolvido ao seu habitat natural.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorrências como essa são frequentes, principalmente em áreas próximas a matas ou cursos d’água. A corporação reforça que, ao se deparar com animais silvestres, o recomendado é acionar profissionais capacitados, evitando riscos tanto para o animal quanto para as pessoas envolvidas.