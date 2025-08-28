Bombeiros controlam princípio de incêndio em veículo no centro de Cruzeiro do Sul

Um princípio de incêndio em um veículo mobilizou o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira (27), na Avenida Coronel Mâncio Lima, em frente ao supermercado Cameli, no centro de Cruzeiro do Sul. A rápida ação da guarnição evitou que as chamas se alastrassem e provocassem a perda total do automóvel.

De acordo com o subcomandante do 4º Batalhão, Rosenildo do Pires, o chamado foi registrado por volta das 18h50. “Ao chegarmos no local, o veículo já estava fechado e não havia ninguém em seu interior. Montamos uma linha de ataque e iniciamos o resfriamento, focando na parte do capô e na caixa de rodas, que estavam em chamas”, relatou.

Após a contenção inicial, os bombeiros abriram o carro e identificaram que o painel e a caixa de fusíveis haviam sido comprometidos. “Graças a Deus, conseguimos conter as chamas antes que se espalhassem pelo carro, evitando assim a perda total do veículo”, acrescentou Rosenildo.

O oficial reforçou a necessidade de manutenção preventiva. “Geralmente, princípios de incêndio acontecem nas partes elétricas, envolvendo baterias ou caixas de fusíveis. É fundamental que os proprietários mantenham seus veículos em dia para evitar acidentes, que em casos mais graves podem até provocar explosões”, alertou.

Ele ainda destacou que, mesmo sem sistema de travas elétricas, o carro acabou ficando bloqueado devido ao início do incêndio, o que serve de alerta aos condutores. O veículo foi entregue ao proprietário com danos parciais. Ninguém ficou ferido.