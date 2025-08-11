12 de agosto de 2025
Bombeiros de Cruzeiro do Sul realizam 150 resgates de animais em 2025, maioria silvestres

A média registrada pela corporação é de sete atendimentos semanais

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul já realizou 150 resgates de animais em 2025, sendo 83% referentes a espécies silvestres encontradas próximas a áreas residenciais. As ocorrências envolvem capturas, transporte seguro e, quando necessário, a soltura em locais adequados ou a devolução aos proprietários no caso de animais domésticos.

Dos 150 resgates, 83% são de animais silvestres/Foto: Reprodução

A média registrada pela corporação é de sete atendimentos semanais, abrangendo desde animais ameaçados por ataques de cães até situações de risco por aprisionamento em estruturas urbanas.

Neste fim de semana, as equipes capturaram um filhote de cachorro preso em uma tubulação no quartel do 61º Batalhão de Infantaria e Selva (61 BIS) e uma preguiça que havia subido em uma árvore para se proteger de cães em uma área próxima a uma avenida da cidade. O resgate do cão durou cerca de 40 minutos.

Todas as ações seguem protocolos de segurança para preservar tanto a integridade dos animais quanto a das equipes envolvidas.

