14/08/2025
Universo POP
Botafogo vence LDU em casa e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Escrito por Metrópoles
botafogo-vence-ldu-em-casa-e-abre-vantagem-nas-oitavas-da-libertadores

Na noite desta quinta-feira (14/8), o Botafogo venceu a LDU, no Estádio Nilton Santos, por 1 x 0 em primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Com o resultado, a equipe carioca pode empatar a partida de volta e ainda assim se classificará para a próxima fase.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21/8), às 19h, Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Mas antes do jogo decisivo, o Botafogo joga contra o Palmeiras, no domingo (17/8), às 20h30, no Estádio Nilton Santos. Já a LDU, joga no mesmo dia que o Glorioso, só que às 15h. A partida será em sua casa, contra o Manta, pelo Campeonato Equatoriano

Artur marcou o gol do confronto aos 14 segundos do primeiro tempo
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21/8), em Quito

Botafogo venceu o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Buda Mendes/Getty Images2 de 3

Artur marcou o gol do confronto aos 14 segundos do primeiro tempo

Vítor Silva/Botafogo3 de 3

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21/8), em Quito

Vítor Silva/Botafogo

Leia também

Com apenas 14 segundos de jogo, o Botafogo abriu o placar. Alex Telles cruzou da intermediária esquerda e, na entrada da pequena, área Artur finalizou para marcar o primeiro gol do jogo.

Atrás do placar, a LDU se lançou ao ataque e criava chances com perigo. A mais clara foi aos 46 minutos, John saiu mal, Gabriel Villamíl chutou por cobertura e Vitinho salvou em cima da linha.

Na segunda etapa, com a desvantagem no placar, a LDU era quem propunha e chegava com mais perigo nos 30 primeiros minutos do segundo tempo. Já nos momentos finais de jogo, o Botafogo voltou a visitar o campo ofensivo e criou boas chances para ampliar, mas não conseguiu e o placar final ficou 1 x 0 para o time carioca.

ContilNet Notícias

