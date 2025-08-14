14/08/2025
Botafogo x LDU: saiba onde assistir ao jogo das oitavas da Libertadores

Duelo de ida acontece no Rio de Janeiro e marca reencontro do time carioca com seu ex-treinador

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O confronto marca o reencontro do técnico Tiago Nunes, hoje na equipe equatoriana, com o Botafogo, clube que treinou entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024.

Vitor Silva/Botafogo

Escalações e transmissão

A provável escalação do Botafogo é: John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

O provável time da LDU é: Valle; De La Cruz, Adé, Richard Mina, Leonel Quiñonez, Bryan Ramírez; Gruezo, Cornejo, Villamil; Alzugaray, Jeison Medina.

A partida terá transmissão exclusiva no streaming Paramount+.

Fonte: Diário do Nordeste

Redigido por Contilnet.

