Botafogo x LDU: saiba onde assistir ao jogo das oitavas da Libertadores

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O confronto marca o reencontro do técnico Tiago Nunes, hoje na equipe equatoriana, com o Botafogo, clube que treinou entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024.
Escalações e transmissão
A provável escalação do Botafogo é: John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.
O provável time da LDU é: Valle; De La Cruz, Adé, Richard Mina, Leonel Quiñonez, Bryan Ramírez; Gruezo, Cornejo, Villamil; Alzugaray, Jeison Medina.
A partida terá transmissão exclusiva no streaming Paramount+.
Fonte: Diário do Nordeste
Redigido por Contilnet.